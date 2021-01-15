Известная модель и актриса Татьяна Котова, которая раньше была солисткой ВИА Гра, показала себя на отдыхе

На фото Котова позирует в купальнике на веревочках, соблазнительно выгнувшись на кресле, которое стояло на яхте. Девушка улыбалась и хвасталась идеальными ножками, которые оказались совсем не прикрыты. Волосы у Татьяны остались распущенными, которые красотка взяла одной рукой. Снимок получился солнечным и очень соблазнительным, ведь формы у Котовой захватывающие. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пока за окном метель, я мечтаю о солнце", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивая фигура, я тоже мечтаю о тепле и море", "Какая фоточка, Просто огонь, у вас великолепная фигура", "Как хорошенькая изюминка из Ростова", "Твоя фигура невероятно, так хочется окунуться в эти солнечные дни", "Это полный пожар", "Какая фигурка невероятная, какие ножки".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", предстала в спортивном образе.

Знаменитость предстала в коротком топе и спортивных штанах светло-серого цвета. Короткий верх костюма подскочил от того, что модель приподняла руки. Упругий животик так и приковывал к себе взгляд.

Напомним, экс-ВИА Гра Татьяна Котова задрала юбочку, наслаждаясь жизнью на полную

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