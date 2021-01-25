Известная певица и модель Татьяна Котова, которая была солисткой группы "ВИА Гра", рассказала о 25 января

На фото Татьяна позирует в белом халате, сидя на кровати. Звезда подняла немножко одну ножку, частично засветив ягодицы. Белья на красотке не было, но это девушку совсем не смущало. Волосы у Котовой остались распущенными, а смотрела певица в камеру, улыбаясь и завлекая к себе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С детства обожаю 25 января.

И хочу поздравить с Татьяниным днём каждую Танечку.

Знай, что ты достойна всего самого лучшего, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красивая фотография, Танечка, продолжай совершенствоваться и развиваться!", "Какое шикарное фото получилось, выглядите, конечно, великолепно", "А я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, и всех Танечек так же поздравляю", "Шикарные ноги Татьяна", "Супер. Обворожительная улыбка. Молодец".

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На первом кадре купальник обтянул роскошную фигуру звезды и немного оголил пышные прелести. Украшения спускающиеся от затылка к груди и придали акцента столь дерзкому образу.

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