Внучка 90-річного хореографа і зірки "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала свіжий образ

На фото Анна здалася в блузі, спідниці і чоботях. Дівчина сиділа на дивані і дивилася в об'єктив камери, хвалячись бездоганною красою. Волосся у Сафрончик залишилися розпущеними, а рукою внучка Чапкіса взялася за коліно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що скажеш, діамант?

- Просто дайте мені гігантський шафа!

(Містер біг і Керрі Бредшоу у фільмі "Секс у Великому Місті")", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова", " ви хочете, щоб він був таким великим ???", "Ти виглядаєш сумною", "дуже солодка", "як завжди красиво", "елегантна людина", "чудова", "яка ти красива", "Анна ти красива", "гармонія і краса, гарного дня", "Анна, ти найдорогоцінніший діамант".

