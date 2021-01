Внучка 90-летнего хореографа и звезды "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала свежий образ

На фото Анна показалась в блузе, юбке и сапогах. Девушка сидела на диване и смотрела в объектив камеры, хвастаясь безупречной красотой. Волосы у Сафрончик остались распущенными, а рукой внучка Чапкиса взялась за колено. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что скажешь, бриллиант?

- Просто дайте мне гигантский шкаф!

(Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе»)", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Вы хотите, чтобы он был таким большим ???", "Ты выглядишь грустной", "Очень сладкая", "Как всегда красиво", "Элегантный человек", "Замечательная", "Какая ты красивая", "Анна ты красивая", "Гармония и красота, хорошего дня", "Анна, ты самый драгоценный бриллиант".

