Внучка 90-летнего хореографа и звезды "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала свежий образ
На фото Анна показалась в блузе, юбке и сапогах. Девушка сидела на диване и смотрела в объектив камеры, хвастаясь безупречной красотой. Волосы у Сафрончик остались распущенными, а рукой внучка Чапкиса взялась за колено. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Что скажешь, бриллиант?
- Просто дайте мне гигантский шкаф!
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Дженнифер Лопес на пляже еще раз доказала, что над ней не властно время: "По прежнему девочка"
Беда случилась с Никитюк на Мальдивах, телеведущая молит о помощи: "Пожалуйста..."
Внучка Чапкиса из "Танців з зірками" после трагедии в семье поразила откровенным фото: "Но я продолжу..."
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
(Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу в фильме «Секс в большом городе»)", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Великолепная", "Вы хотите, чтобы он был таким большим ???", "Ты выглядишь грустной", "Очень сладкая", "Как всегда красиво", "Элегантный человек", "Замечательная", "Какая ты красивая", "Анна ты красивая", "Гармония и красота, хорошего дня", "Анна, ты самый драгоценный бриллиант".
Сообщалось, что Внучка 90-летнего хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик похвасталась аппетитными формами.
Красотка опубликовала пост, представ на фото в красивом черном топике, который показала, распахнув голубую рубашку. Снимок Сафрончик подкрепила словами песни группы Queen "The Show Must Go On".
Напомним, 90-летний Чапкис рассказал о тяжелых последствиях болезни и заточении
А еще Politeka сообщала, что сын 90-летнего Чапкиса из "Танців з зірками" показал, что унаследовал от отца, зажигательные кадры
Также Politeka сообщала, что трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото