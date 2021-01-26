Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в свіжому образі

На фото Леся позувала в білій блузці і купальнику. Дівчина відчинила перше, хвалилася плоским животиком і ідеальною засмагою. Нікітюк не показала своє обличчя, зробивши акцент на своїй фігурі і струнких ніжках, завдяки чому кадр вийшов дуже захоплюючим і навіть спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Гарного відпочинку дорога, відпочинь за нас всіх"," ви дуже красива"," Круто, гарного відпочинку", " Леся, ти як завжди, приголомшлива. Надихаюся тобою"," шикарна зачіска, Леся"," ви тут така жіночна"," Амазонка"," Леся квіточка"," Нереально красива", " я ж говорила, що поляківські фотки весь шоу-біз жіночий підірвуть... Класна як завжди", " цікаво з ким на Мальдівах?".

Повідомлялося, що телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор несподіваними кадрами - "космічний масштаб".

33-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, свіже відео, на якому показала щось незвичне для українського глядача.

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