С украинской телеведущей Лесей Никитюк случилась неприятность на отдыхе



Как передает Politeka.net, об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

Не так давно Никитюк отправилась на Мальдивы, но не прошло и пары дней, как у нее начались проблемы.

По словам телеведущей, она даже не может связаться со своей мамой.



"Уважаемый водафон, к вам обращается Никитюк Леся Ивановна и еще много туристов, которые сейчас отдыхают в поселке Мальдивы. Включите, пожалуйста, связь! Невозможно маме позвонить. Предупреждайте на сайте", - заявила Никитюк.





Ранее телеведущая решила показать пикантное фото из ванной, пожелав всем «кайфовой пятницы».

На своих фото в разделе Стори в профиле Инстаграм Никитюк показала идеальную ухоженную кожу и восхитила сияющим видом.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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