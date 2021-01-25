Телеведущая Леся Никитюк огорошила историями, оставшимися за кадром, от которых стынет кровь

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда призналась в одном из интервью, что за несколько лет своего участия в трэвел-шоу "Орел и решка" в качестве ведущей, у нее произошел нервный срыв.

Леся рассказала о том, что ей даже пришлось принимать лекарственный препарат "гидазепам" (транквилизатор, который прописывают пациентам с тревожными состояниями различного происхождения, - ред.)

"Мне было жутко страшно, я не спала, меня трясло... У меня был минимальный курс гидазепама, потому что меня прям срывало... Через несколько лет я прямо уже доходила до ручки. Это было один раз и необходимо, потому что у меня просто лились слезы и я выходила из себя...", - поделилась звезда, отметив ,что сейчас, к счастью, она уже в порядке.

Никитюк поведала несколько страшных историй, которые, в числе прочих, довели ее до такого состояния. В частности, в Швейцарии произошло ЧП с вертолетом.

"Мы высадились на ледник в Швейцарии - я должна выйти из вертолета, меня уже ловит камера, режиссер с оператором ждут... Я выхожу, вертолет проседает, и лопасти мне просто срезают волосы, которые развевались... Оператор побледнел", - с ужасом вспоминает Леся.

Другая история произошла на Соломоновых островах. Съемочная группа "Орла и решки" проводила работы под водой - в том месте, где затонуло много кораблей, ставших со временем пристанищем для рыб и морских животных.

На обратном пути, Никитюк, увлекающаяся плаванием, решила немного поплавать баттерфляем рядом с лодкой.

"Я отплыла на 30 метров, разворачиваюсь и смотрю... никогда не видела, как чернокожие люди бледнеют... Говорит мне проводник: "Не шевелитесь!" Нельзя человеку в океане говорить "не двигайтесь" - я включаю все свои "четыре ноги, пять рук" и плыву к лодке. И понимаю, если у меня сейчас что-то откусит ногу... Меня достают из воды, я падаю, кричу: "Что? Что там было?" Проводник говорит, наверно, это был большой тунец..., - но позднее, по словам Леси, правда раскрылась. - Продюсеры не хотели рассказывать - там много морских крокодилов".

А вот подхватить различные болезни, как отметила ведущая, на то время она еще не боялась.

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