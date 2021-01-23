Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в новом образе

На фото Леся позировала в черном топике. Другой одежды на Никитюк не было, красотка хвасталась видом океана на Мальдивах. Звезда дополнила образ украшениями на шее и стильными очками. Телеведущая смотрела в камеру, а волосы решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно Лесе пишут множество комплиментов:

"Ого... За такое фото можно многое простить", "Леся, ты где плаваешь", "Бомба", "Ты самая лучшая", "Русалка. Богиня, просто красотка", "Хорошего отдыха", "Жестко", "Класс, ты супер", "самая лучшая интерпретация этого тренда!", "Монро не плохо выглядит нынче", "Ваши ноги огонь", "Ахаха, мисс грация", "Вам не нужно закрашивать свою естественную красоту", "Леся, ты просто шикарная. И губы у тебя классные. Так держать".

Мы писали, что украинская телеведущая Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце после откровений о своих отношениях.

Знаменитость разместила в сториз "Инстаграм" несколько фото из салона роскошного автомобиля и на правах рекламы похвасталась довольно крупными ювелирными украшениями. Так на одном из снимков девушка показала кольца левой руке, а затем сверкнула другими золотыми изделиями на правой, держа стакан с напитком.

Напомним, Никитюк рассказала о временах, когда подавала чай Насте Каменских и не мыла голову

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