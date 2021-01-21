Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как страдает от одиночества и почему с трудом заводит новых друзей

Звезда популярных проектов "Орел и Решка" и "Ле маршрутка" в в интервью с Дмитрием Гордоном признала себя одиноким человеком. Даже став знаменитой, Лесе трудно сближаться с людьми, которые ее по непонятным причинам сторонятся.

"Да... Я принимаю одиночество. Есть такие люди - и все с ними общаются, и все с ними дружат, много людей, много компаний. Почему-то меня воспринимают с крайней осторожностью, только потом, через какое-то время, все в шоке: "Боже, так ты такая прикольная простая барышня", - отметила ведущая.

По словам Леси, она не очень переживает из-за своего одиночества, ведь редко остается по-настоящему одна благодаря своей насыщенной работе. Кроме того, компанию составляет четвероногий друг Рафик.

"У меня есть собака. За последние пять лет не было какого-то длительного периода, чтобы я сидела одна, чтобы было время на это. Пока куется железо, оно горячее", - отметила Никитюк во время интервью. - "Может быть одиноким человек из-за того, что не такой как все, и мечты сидящих рядом людей кажутся слишком примитивными".

Телеведущая также призналась, что мечтает завести детей и даже задумывается над опекунством:

"Я бы хотела двоих, но я не исключаю тот факт, что если бы мне позволила возможность удочерить или усыновить - я бы это сделала. Знаю много примеров людей, которые усыновляли детей, насколько это непросто, насколько это тяжело, насколько это круто, насколько нужно иметь большое сердце. Я очень уважаю этих людей".

Леся Никитюк поделилась, что ей непросто привлечь мужчину из-за особенного характера, а из-за славы заводить отношения стало еще сложнее.

"Во мне не сразу видит мужчина тот портрет психологический, который он себе нарисовал, этой девушки он во мне не видит вообще. Как бы даже я спокойно ни общалась при каком-то знакомстве, ко мне уже относятся по-другому", - заявила знаменитость. - "Я или "Леся Ивановна, можно с вами сфотографироваться", или "Я прошу прощения, можно фотографию". Ты же такая стоишь в надежде, а он говорит: для тещи, или для детей, или для жены".

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