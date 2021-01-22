Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о тайнах закулисья в начале своей карьеры

Популярная украинская теледива Леся Никитюк пришла в мир шоу-бизнеса довольно давно, но на самом деле ее путь был интересным, а порой и стрессовым. О том, что звезде пришлось пережить во время работы администратором на телевиденьи, Никитюк рассказала в интервью с Дмитрием Гордоном, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк призналась, что в ее обязанности администратора ранее входило даже обслуживание Насти Каменских, которой она носила чай. Но, по словам телеведущей, Каменских этого не помнит, поскольку Леся выглядела тогда "не очень".

Леся Никитюк рассказывает, что тогда у нее был жуткий стресс из-за постоянных съемок, переезда в столицу и одиночества. Поэтому она даже забывала нанести макияж и помыть волосы, поскольку в приоритете звезды было преодолеть первый этап и максимально проявить себя в новой сфере.

Телеведущая признается, что изнанка телевиденья оказалась для нее очень интересной, ведь она попала в закулисье и стала общаться с людьми, которых видела с детства по телевизору.

Никитюк рассказала, как однажды общалась с Ириной Билык в ее гримерке перед выходом. Билык даже рассказала ей о недавно проведенных процедурах и прочитала ей свой новый стих, в котором Леся нашла некоторые изъяны. Но Билык отреагировала спокойно и приняла критику Никитюк, начав переписывать стихотворение на ходу.

Также Никитюк во время работы администратором удалось понаблюдать, как начинали карьеру Дорофеева, как раскручивались дуэт Насти Каменских и Потапа.

На вопрос о том, были ли звезды, с которыми Леся Никитюк не хотела тогда контактировать, она ответила, что этого не было, поскольку, скорее всего, она всем нравилась и конфликтных ситуаций не возникало.

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