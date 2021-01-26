Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в свежем образе

На фото Леся позировала в белой блузке и купальнике. Девушка распахнула первое, хвасталась плоским животиком и идеальным загаром. Никитюк не показала свое лицо, сделав акцент на своей фигуре и стройных ножках, благодаря чему кадр получился очень увлекательным и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Хорошего отдыха дорогая, отдохни за нас всех", "Вы очень красивая", "Круто, хорошего отдыха", "Леся, ты как всегда, оглушающая. Вдохновляюсь тобой", "Шикарная прическа, Леся", "Вы тут такая женственная", "Амазонка", "Леся цветочек", "Нереально красивая", "Я ж говорила, что поляковские фотки весь шоу-биз женский подорвут... Классная как всегда", "Интересно с кем на Мальдивах?".

Сообщалось, что телеведущая Леся Никитюк произвела фурор неожиданными кадрами - "космический масштаб".

33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, свежее видео, на котором показала нечто непривычное для украинского зрителя.

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