Ось так поворот!

Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос, яка стала переможницею шоу "Танці з зірками", приголомшила одкровенням

Як передає Politeka.net, 33-річна співачка відповіла в "сторіз" в Instagram на ряд цікавих питань від своїх фоловерів.

Деякі з них стосувалися можливого переїзду артистки, боязні змін або того, скільки іноземних мов вона знає.

Відповідаючи на перше запитання, чи з'являлося у неї бажання покинути Україну, Санта відповіла позитивно.

"Було і не раз. Якби не сім'я, я б жила в різних місцях по кілька років", - повідомила співачка.

Нагадаємо, вона одружена за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, виховує 12-річного сина Даніеля від першого шлюбу і однорічну дочку Софію.

Що стосується, боязні змін то Дімопулос постійно відчуває це, але намагається перебороти.

"Постійно... Й досі. Але я винищую свої страхи, адже запорука будь-якого розвитку - вихід із зони комфорту", - поділилася зірка.

Крім того Санта похвалилася, що вже вивчила англійську, трохи італійську і зовсім трохи французьку мови.

"Мрію добити французьку - дуже складна для мене - і ще вивчити іспанську", - повідомила співачка.

Раніше ми розповідали, Дімопулос показала в Instagram віллу на Мальдівах, де відпочиває разом із сім'єю. Зокрема, вона зняла спальню, де стояло величезне ліжко з балдахіном, а потім вийшла на простору дерев'яну терасу з обіднім столом, диваном, шезлонгами і м'якими гойдалками.

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