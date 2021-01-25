Экс-участница "ВИА Гры" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвалилась, где жила во время отпуска

Как сообщает Politeka.net, певица уже собрала чемоданы, но перед возвращением в Украину провела экскурсию по своей двухэтажную виллу на Мальдивах. Она разместила несколько коротких роликов в сториз "Инстаграм".

Санта Димопулос прогулялась по дому в желтом купальнике, который засветила в отражении зеркала. Она показала спальню, где стоит огромная кровать с балдахином, а затем вышла на просторную деревянную террасу с обеденным столом, диваном, шезлонгами и мягкой качелей.

Артистка также разместила фото со стороны бассейна, в котором понежился ее старший сын Даниэль от телеведущего Андрея Джеджулы. Парень забрался в воду в плавках и солнцезащитных очках, а потом оперся руками о бортик.

Напоследок Санта прошлась по двору виллы, где соорудили уютную крытую беседку и установили небольшую ванную внутри мини-бассейна, залитого водой. Рядом можно заметить диванчик и два умывальника.

"Мы уже собрались. Немножко грустно, потому что улетать, если честно, не хочется. Смотрите, какая шикарная ванна", - поделилась Димопулос с поклонниками.

Пользователи соцсети оценили шикарные аппартаменты и тайные уголки, где отдохнула Санта:

"Рай и принцесса"; "Роскошная, фигура просто обалдеть!!!"; "Это просто мечта🔥🔥🔥 очень красиво"; "Вау! Санта, ты в раю!"; "Санта супер"; "Потрясающе красива🔥И фигура, и душа".

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