Экс-ВИА Гра Санта Димопулос, ставшая победительницей шоу "Танці з зірками", огорошила откровением

Как передает Politeka.net, 33-летняя певица ответила в "сториз" в Инстаграм на ряд любопытных вопросов от своих подписчиков.

Некоторые из них касались возможного переезда артистки, боязни перемен или того, сколько иностранных языков она знает.

Отвечая на первый вопрос, появлялось ли у нее желание покинуть Украину, Санта ответила положительно.

"Было и не раз. Если бы не семья, я бы жила в разных местах по несколько лет", - сообщила певица.

Напомним, она замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, воспитывает 12-летнего сына Даниэля от первого брака и годовалую дочку Софию.

Что касается, боязни перемен то Димопулос постоянно чувствет это, но старается перебороть.

"Постоянно... И до сих пор. Но я истребляю свои страхи, ведь залог любого развития - выход из зоны комфорта", - поделилась звезда.

Кроме того Санта похвасталась, что уже выучила английский, немного итальянский и совсем чуть-чуть французский языки.

"Мечтаю добить французский - очень сложный для меня - и еще выучить испанский", - сообщила певица.

Ранее мы рассказывали, Димопулос показала в Инстаграм виллу на Мальдивах, где отдыхает вместе с семьей. В частности, она засняла спальню, где стояла огромная кровать с балдахином, а затем вышла на просторную деревянную террасу с обеденным столом, диваном, шезлонгами и мягкими качелями.

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