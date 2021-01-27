Співачка Алла Пугачова у своєму "замку" перетворюється на відлюдницю

Останній рік видався важким для Примадонни, один за іншим 71-річна артистка втрачає друзів. Більш того, через епідемію артистка стала рідше виходити з дому, відмовившись від далеких поїздок.

Днями стало відомо про раптову смерть її стиліста Олександра Шевчука. Останній працював з багатьма зірками, включаючи екс-чоловіка Алли Борисівни Філіпа Кіркорова, дочку Христину Орбакайте, співачок Лайму Вайкуле, Ларису Доліну і багатьох інших.

54-річний Шевчук помер внаслідок ускладнень після апендициту.

"Днями Олександра госпіталізували, але занадто пізно прооперували, почався перитоніт, наслідки якого виявилися незворотними, — розповіли в оточенні Олександра, пише "СтарХит". - Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати пацієнта, проте їм це не вдалося».

Першою в соцмережі про загибель стиліста повідомила Вайкуле. Разом з нею під постом висловила слова скорботи й публіка: "Вічна і світла пам'ять тобі Саша 🙏"; "Дуже талановитий. Я у нього вчилася"; "Гарний ... І талановитий, шкода..."

Крім того, Пугачова, невтішна у своєму горі, однією з перших повідомила в соцмережі про відхід ще однієї близької людини. Мова про музиканта і автора хіта "Старе кафе" Олександра Кальянова.

Алла Борисівна поділилася фото з церемонії прощання, на якій з'явилася у всьому чорному, включаючи капелюшок. У супроводі чоловіка Максима Галкіна співачка приїхала до крематорію, де прощалися з музикантом.

"Я думаю, що Сашине життя вдалося", - заявила вона, стоячи біля труни.

Але найбільшою трагедією, швидше за все, дня неї стала смерть сатирика Михайла Жванецького.

"Ось і все.🙏Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друже мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці.🌑#Жванецький # геній помер", - Пугачова вилила душу в Instagram.

Пост зірка супроводила впізнаваним фото Михайла Михайловича.

Ще одна драма сталася в житті Алли Борисівни. Правда не смерть розлучила її з близькою людиною, а певний конфлікт, вкритий таємницею. Мова про Філіпа Кіркорова. Після розлучення артисти підтримували теплі стосунки, але півроку тому все змінилося. Влітку Примадонна видалила екс-чоловіка з усіх соцмереж і перестала відвідувати свята, які той організовує.

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