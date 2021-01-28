Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально сміливому образі

На фото Ратаковскі була без білизни та одягу, залишивши на собі тільки пояс для панчіх і самі панчохи. Дівчина стояла біля крісла, розвернувшись спиною і хвалячись пружними сідницями. Модель зовсім не соромилася себе показати без одягу, що зробило кадр ще більш пікантним, адже фігура у Емілі просто неймовірна. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На ще одному фото Емілі скинула і пояс для панчіх і панчохи. Красуня зовсім була без одягу і білизни, прикриваючись тільки білим простирадлом, яку притиснула до грудей. Модель показувала себе зі спини і хвалилася легким засмагою, який у Ратаковскі був присутній.

Фанати поставили десятки лайків і написали всього один коментар:

"Ти дуже смачна, ммм чудово ідеальна жінка, ти дуже красива чуттєва".

Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі без сорому позувала топлес.

Так, цього разу модель позувала в білосніжній білизні, бретельки якої приспустила.

Ратаковскі присіла на стілець, виблискуючи голими грудьми без сорому. Вона втягнула і так плоский животик і посвітила ребрами.

Одну зі струнких ніжок, Емілі підібгала під себе. Вона розпустила гарне волосся, і відкрила губи.

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