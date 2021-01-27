Відома модель Інна Горячковська, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в ефектному образі

На кадрах зірка здалася в офісі, де вона другий день працює. Зірка була в строгому вбранні з великим декольте. Образ Інна доповнила золотим ланцюжком з підвіскою, яку побачити можна на шиї. Дівчина показала робоче місце, як виявилося, зараз Гарячкоквая влаштувалася на роботу в ТРЦ "Гулівер". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що, це мій другий робочий день. І я так...",- написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Що за Краса"," які бомбочки"," приголомшлива краса гламурно виглядає, красиво"," Ти гарний поцілунок"," Ооооо, моя богиня, ти така смачна, така гаряча, така чудова, мої поцілунки", " я за те, щоб в Україні запанував мир, радість і любов! Ви зі мною згодні?".

Ми писали, що відома українська "плюс сайз" модель Інна Горячковська продемонструвала форми у великому вирізі.

Інна записала сторіс в Instagram, на яких блиснула пишним бюстом в сміливому декольте. Модель розстебнула блискавку, щоб показати свої обсяги у всій красі. Акценту принадам додала ланцюжок з кулоном.

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