Відома співачка Анна Седокова показала себе на відпочинку
На фото Анна позує в капелюшку і закритому купальнику з оголеними сідницями. Дівчина спокусливо вигнулася, хвалячись засмаглими формами. Седокова сховала очі за головним убором, а сиділа біля басейну. Кадр вийшов запалюючим і спокусливим, адже фігура у Анни чудова, так і хочеться додати: "з такою не засумуєш". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"І закрилася вона на тринадцять замків,
Щоб душу ніхто не топтав.
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Ні, вона ніколи не боялася вовків,
Адже страшніше не вовк, а шакал…
Був час, і душу відкривши нарозпах,
Довіряла, намагаючись допомогти.
Але як тільки вона залишалася в сльозах,
Всі збігали відчайдушно геть…
А вона посміхалася весняним променям,
Витираючи сльозу рукавом…
Слабкій жінці, мабуть, все по плечах…
Навіть бути іноді мужиком…
Чи не скиглити і не нити, а себе відібрати
У депресії і у туги.
Жити складніше, ніж, руки схрестивши, вмирати.
Шрами серця її глибокі...", - написала зірка під фото.
Повідомлялося, що відома співачка Анна Седокова показала, як розважає саму себе на розкішному курорті.
Так, в короткому відео співачка продемонструвала, як щосили підспівує пісні і танцює, сидячи на піску. Для відпочинку на пляжі красуня вибрала стильний купальник бікіні тілесного кольору. Його ліф вигідно підкреслив і без того пишні груди знаменитості.
Нагадаємо, безсоромна Седокова виставила бюст на загальний огляд, вразивши одкровенням
Також Politeka повідомляла, що гаряча Анна Седокова нагнулася і без сорому показала, що ховає в купальнику
А ще Politeka писала, що розкута Седокова вимазалася маслом і посвітила сідницями в бікіні