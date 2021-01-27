Відома співачка Анна Седокова показала себе на відпочинку

На фото Анна позує в капелюшку і закритому купальнику з оголеними сідницями. Дівчина спокусливо вигнулася, хвалячись засмаглими формами. Седокова сховала очі за головним убором, а сиділа біля басейну. Кадр вийшов запалюючим і спокусливим, адже фігура у Анни чудова, так і хочеться додати: "з такою не засумуєш". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І закрилася вона на тринадцять замків,

Щоб душу ніхто не топтав.

Ні, вона ніколи не боялася вовків,

Адже страшніше не вовк, а шакал…

Був час, і душу відкривши нарозпах,

Довіряла, намагаючись допомогти.

Але як тільки вона залишалася в сльозах,

Всі збігали відчайдушно геть…

А вона посміхалася весняним променям,

Витираючи сльозу рукавом…

Слабкій жінці, мабуть, все по плечах…

Навіть бути іноді мужиком…

Чи не скиглити і не нити, а себе відібрати

У депресії і у туги.

Жити складніше, ніж, руки схрестивши, вмирати.

Шрами серця її глибокі...", - написала зірка під фото.

Повідомлялося, що відома співачка Анна Седокова показала, як розважає саму себе на розкішному курорті.

Так, в короткому відео співачка продемонструвала, як щосили підспівує пісні і танцює, сидячи на піску. Для відпочинку на пляжі красуня вибрала стильний купальник бікіні тілесного кольору. Його ліф вигідно підкреслив і без того пишні груди знаменитості.

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