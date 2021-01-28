Українська балерина, зірка шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила крутою підтримкою в парі зі своїм чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram чоловіка Кухар, артиста балету Олександра Стоянова з'явився анонс майбутньої вистави. На фото був зображений ефектний фрагмент з балету "Лускунчик", де Кухар і Стоянов грають головні ролі.

Кухар в неймовірно красивому костюмі здійснила разом з чоловіком дуже складну підтримку. Красуня зачепилася за партнера ногами, а сама тим часом потягнулася до підлоги. Підтримка виглядала неймовірно ніжно і красиво.

Як виявилося, після повернення з Мальдів, зіркова парочка відразу ж повернеться на сцену. В кінці січня вони дадуть ще одну виставу.

"Не встигли відпочити і відразу в пуанти і костюми! Чекаємо зустрічі!",- підписав Стоянов фото.

У коментарях радісні шанувальники залишили кілька приємних відгуків.

"Ух, як здорово", «дуже хотілося б відвідати ваш виступ", "я мріяла з донькою сходити. Це шанс", "я хочу!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кухар з сім'єю відпочивала на Мальдівах, куди цього року літали багато українських зірок. Красуня ділилася яскравими знімками з відпочинку.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" показала, як починається її ранок з чоловіком:" відкриваєш очі, а тут...".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в бікіні посвітила формами на сімейному фото:"Четверо негренят".

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