Відома фітнес-модель Ана Чері показала кілька гарячих образів, захоплюючи фанатів

На фото Ана позує в лосинах і топі графітового кольору. Після цього у Чері одягла білу блузу замість топа. На третій раз дівчина була вже в чорному топі і лосинах, а після цього - в хижому вбранні. Зірка хвалилася спортивним одягом, приковуючи до себе погляди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не можу вирішити, який з них мені найбільше подобається! Який твій ??",- написала зірка.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:



"Я хочу їх усіх", " я хочу все !!! Обожнюю це!", "вони всі виглядають дуже добре", " Тваринний принт!", "Я ношу свою більш міцну сорочку", " lol. Ця пісня застрягла в моїй голові", " коли вийдуть укорочені Довгі рукави?", "Ух ти, виглядаєш бездоганно і спокусливо", " я люблю їх все - хоча мені найбільше подобаються легінси і шорти Milky Way!",- написала зірка.

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері в бірюзовій сукні показала свої головні достоїнства.

Позуючи в сукні яскравого кольору Чері також вдалося підкреслити достоїнства фігури без красивих фотозон.

Сівши на край дивана, Ана зняла з плечей сукню і оголила тим самим зону декольте, не забувши також злегка розпустити шнурівку на бюсті. Пікантна деталь образу спортсменки не залишила фанатів байдужими.

Нагадаємо, фітнес-модель Ана Чері в чорних мереживах побешкетувала на підлозі, розставивши ніжки

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