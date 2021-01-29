Відома фітнес-модель Ана Чері показала кілька гарячих образів, захоплюючи фанатів
На фото Ана позує в лосинах і топі графітового кольору. Після цього у Чері одягла білу блузу замість топа. На третій раз дівчина була вже в чорному топі і лосинах, а після цього - в хижому вбранні. Зірка хвалилася спортивним одягом, приковуючи до себе погляди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не можу вирішити, який з них мені найбільше подобається! Який твій ??",- написала зірка.
Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Я хочу їх усіх", " я хочу все !!! Обожнюю це!", "вони всі виглядають дуже добре", " Тваринний принт!", "Я ношу свою більш міцну сорочку", " lol. Ця пісня застрягла в моїй голові", " коли вийдуть укорочені Довгі рукави?", "Ух ти, виглядаєш бездоганно і спокусливо", " я люблю їх все - хоча мені найбільше подобаються легінси і шорти Milky Way!",- написала зірка.
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Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері в бірюзовій сукні показала свої головні достоїнства.
Позуючи в сукні яскравого кольору Чері також вдалося підкреслити достоїнства фігури без красивих фотозон.
Сівши на край дивана, Ана зняла з плечей сукню і оголила тим самим зону декольте, не забувши також злегка розпустити шнурівку на бюсті. Пікантна деталь образу спортсменки не залишила фанатів байдужими.
Нагадаємо, фітнес-модель Ана Чері в чорних мереживах побешкетувала на підлозі, розставивши ніжки
А ще Politeka писала, що чуттєва Ана Чері показала, як приміряє білизну, подражнивши пишними формами
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері з самого жаркого ракурсу блиснула пружними сідницями в лосинах