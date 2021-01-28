Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в провокаційному вигляді

На фото Плакидюк позує в сміливому вбранні, ховаючись за хлопцем, який був в одних трусах. Поруч можна побачити ще одного красеня, який сидів на стільці і дивився на Соню і хлопця. Він теж надів для фотосесії тільки труси. В руках у зірки був фотоапарат, а волосся красуня залишила розпущеним. Кадр вийшов дуже пристрасним і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Для тих, хто цікавився, як проходять наші зйомки— ось так", - написала зірка під фото.

Відразу під публікацією відзначилася Оля Полякова: "а ці милі дітки. * ля, яка ти красива".

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чертовски красиво", "там повинні бути Дівчата"," розкіш бутиків"," Жарко","якщо це не рай з богинею, то що".

Ми писали, що відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк зважилася на відчайдушний крок.

Соня всього годину тому вирішила поцікавитися у своїх шанувальників, щодо обрізки волосся.

"Скільки сантиметрів відрізати?",- підписала кокетка відео.

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