Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася черговим фото в купальнику
Зірка підкорила відпочившим видом, після подорожі в Дубай і на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Артистка постала на новому фото в червоному купальнику.
Зірка була мокрою, ймовірно, після недавнього купання.
Санта прибрала волосся назад, вона стояла рівно, піднявши підборіддя.
Красуня підкорила своєю фігурою - пишні груди, тонка талія, пружний живіт, ідеальні стегна і ніжки.
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Поруч зі співачкою позував син, Даніель, якого вона притиснула до себе.
"Сумую", - написала артистка.
Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Прекрасні🔥 😍", " який гарний погляд у вашого сина. Які ви красиві!!!!!!!!!!!!!", "Які ви красиві! Ось що значить мама красуня, і дітки такі ж ☺ ❤ ️ щастя вам!", "Красуня і розумниця", " а син вже полетів?", "Як справи у качалці пацани", "мені ваш син поглядом схожий на Кріштіану Роналду", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, у Санти Дімопулос двоє дітлахів - син, Даніель, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою; і дочка, Софія, від бізнесмена Ігоря Кучеренка.
Хлопчика артистка народила у 2008 році. На той момент красуні був всього 21 рік.
В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що після розставання, з Джеджулою було важко спілкуватися. Красуня вважала, що, можливо, причиною такої поведінки колишнього стала образа на неї.
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