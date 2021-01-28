Співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос похвалилася черговим фото в купальнику

Зірка підкорила відпочившим видом, після подорожі в Дубай і на Мальдіви, повідомляє Politeka.net. Артистка постала на новому фото в червоному купальнику.

Зірка була мокрою, ймовірно, після недавнього купання.

Санта прибрала волосся назад, вона стояла рівно, піднявши підборіддя.

Красуня підкорила своєю фігурою - пишні груди, тонка талія, пружний живіт, ідеальні стегна і ніжки.

Поруч зі співачкою позував син, Даніель, якого вона притиснула до себе.

"Сумую", - написала артистка.

Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Прекрасні🔥 😍", " який гарний погляд у вашого сина. Які ви красиві!!!!!!!!!!!!!", "Які ви красиві! Ось що значить мама красуня, і дітки такі ж ☺ ❤ ️ щастя вам!", "Красуня і розумниця", " а син вже полетів?", "Як справи у качалці пацани", "мені ваш син поглядом схожий на Кріштіану Роналду", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у Санти Дімопулос двоє дітлахів - син, Даніель, від першого шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою; і дочка, Софія, від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

Хлопчика артистка народила у 2008 році. На той момент красуні був всього 21 рік.

В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що після розставання, з Джеджулою було важко спілкуватися. Красуня вважала, що, можливо, причиною такої поведінки колишнього стала образа на неї.

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