Певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала, как проводит время на Мальдивах

Свежий снимок экс-участница ВИА Гры опубликовала в микроблоге Instagram.

Так, популярная певица Санта Димопулос устроила роскошную фотосессию на фоне джунглей.

Для жарких снимков победительница "Танців з зірками" специально выбрала соблазнительный бикини, который лишний раз подчеркивает идеальные формы и спортивную фигуру Санты.

"Потерялась в джунглях. Предвижу вопросы – рост, вес, фирма купальника, фирма шляпы, как похудеть", - подписала звезда новое фото в личном микроблоге.

Поклонники восхитились идеальной формой Санты и завалили ее восторженными комментариями, называя ее "Амазонкой".

"Какой загар", "А фото шикарное", "Тогда отвечайте сразу, купальник очень интересует))", "Шикарная фигура" "Какая вы шикарная энергия! Красота, наполненность ", "Идеальная амазонка", "Санта, Вы амазонка, красивенная", "Милашка", "Кайф от каждой фотографии", "Будто с фильма Индиана Джонс", "Невероятная девушка", "Пантера", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что экс-участница "ВИА Гры" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвалилась, где жила во время отпуска на роскошных Мальдивах.

Санта Димопулос прогулялась по дому в желтом купальнике, который засветила в отражении зеркала. Она показала спальню, где стоит огромная кровать с балдахином, а затем вышла на просторную деревянную террасу с обеденным столом, диваном, шезлонгами и мягкой качелей.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" раздразнила мокрым телом без одежды

А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" сверкнула идеальным загаром в бикини

Также Politeka сообщала, что крошка-дочь Санты Димопулос из "Танців з зірками" впечатлила видом на Мальдивах