Певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похвасталась очередным фото в купальнике

Звезда покорила отдохнувшим видом, после путешествия в Дубай и на Мальдивы, сообщает Politeka.net. Артистка предстала на новом фото в красном купальнике.

Звезда была мокрой, вероятно, после недавнего купания.

Санта убрала волосы назад, она стояла ровно, приподняв подбородок.

Красотка покорила своей фигурой - пышная грудь, тонкая талия, упругий живот, идеальные бедра и ножки.

Рядом с певицей позировал сын, Даниэль, которого она прижала к себе.

"Скучаю", - написала артистка.

Всего за 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Прекрасные🔥😍", "Какой красивый взгляд у вашего сына. Какие вы красивые!!!!!!!!!!!!!", "Какие вы красивые! Вот что значит мама красавица, и детки такие же 😉❤️ счастья вам!", "Красавица и умница", "А сын уже улетел?", "Как дела в качалке пацаны", "Мне ваш сын взглядом похож на Криштиану Роналду", - написали пользователи сети.

Напомним, у Санты Димопулос двое ребятишек - сын, Даниэль, от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой; и дочь, София, от бизнесмена Игоря Кучеренко.

Мальчика артистка родила в 2008 году. На тот момент красотке был всего 21 год.

В одном из своих интервью звезда рассказала, что после расставания, с Джеджулой было тяжело общаться. Красотка считала, что, возможно, причиной такого поведения бывшего стала обида на нее.

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