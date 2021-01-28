Відома українська співачка Ірина Білик підкорила яскравим образом
Артистка обожнює експериментувати із зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка неодноразово змінювала колір волосся і дивувала макіяжем.
Цього разу зірка опублікувала в сторіс Instagram фото, на якому вона постала майже невпізнанною.
Шикарна артистка позувала в зеленій сорочці, погладивши себе по щоці, вона виставила вказівний палець.
Примітно, що волосся Ірини було яскраво-червоним. Кілька пасом довгої чолки впали на обличчя, прикривши його частину.
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Макіяж відмінно підкреслив риси обличчя співачки. Великі очі були спрямовані в сторону, пишні вії і темні тіні відмінно підійшли для такого зухвалого образу. Але найбільше вразила яскрава помада на губах - останні стали пухкішими й виглядали неймовірно від блиску.
"Скоро...",- підписала знімок артистка.
Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, шанувальники написали артистці багато приємного в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Ірина Білик з п'яти років підкорює глядачів своїм талантом. У такому юному віці дівчинка вже виступала в дитячому хорі й навіть стала солісткою колективу "Сонечко".
Відзначимо, зараз на співачку підписані 362 тисячі користувачів мережі.
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