Известная украинская певица Ирина Билык напомнила о своем образе роковой блондинки яркими кадрами

24 января исполняется ровно год со дня выхода клипа на песню Билык «Красная помада». По этому случаю певица опубликовала в своем Инстаграм кадры из музыкального видео. Об этом пишет Politeka.net.

В этом клипе 50-летняя певица во всей красе показала образ роковой соблазнительницы в компании полуголых мужчин. Билык выбрала несколько нарядов – с короткими красным и черным платьем. Стильным аксессуаром певицы стала черная шляпка с широкими полями, а главный акцент в ее образе был прикован к губам, накрашенным красной помадой.

В клипе Билык изгибалась в томных позах и обжималась с полуголыми мужчинами. После выхода этого видео многие сравнивали певицу с Мадонной.

«Уж больно на Мадонну смахивает образ и движения в этом клипе», «Нравится такая Ирина, а сюси-муси утипуси уже надоели немного. Молодец», «Украинская Мадонна», - писали люди.

Судя по всему, в годовщину выхода клипа Билык решила напомнить украинцам о себе, воспользовавшись для этого старыми кадрами.

Ранее мы писали, что певица опубликовала архивный снимок, на котором предстала в красивой блузе с рюшками.

Мятный цвет блузы придавал образу особой нежности.

Также звезда надела яркую юбочку, которая стала шикарным акцентом.

Напомним, 50-летняя Билык показала, каким красавчиком растет ее сын от российского продюсера: "Мой маленький...".

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