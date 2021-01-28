Известная украинская певица Ирина Билык покорила ярким образом
Артистка обожает экспериментировать с внешностью, пишет Politeka.net. Звезда неоднократно меняла цвет волос и удивляла макияжем.
В этот раз звезда опубликовала в сторис Инстаграм фото, на котором она предстала почти неузнаваемой.
Шикарная артистка позировала в зеленой рубашке, погладив себя по щеке, она выставила указательный палец.
Примечательно, что волосы Ирины были ярко-красными. Несколько прядей длинной челки упали на лицо, прикрыв его часть.
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Макияж отлично подчеркнул черты лица певицы. Большие глаза были направлены в сторону, пышные ресницы и темные тени отлично подошли для столь дерзкого образа. Но более всего впечатала яркая помада на губах - последние стали пухлее и выглядели невероятно от блеска.
"Скоро...", - подписала снимок артистка.
Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, поклонники написали артистке много приятного в личной переписке.
Ранее мы писали, что Ирина Билык с пяти лет покоряет зрителей своим талантом. В столь юном возрасте девочка уже выступала в детском хоре и даже стала солисткой коллектива "Солнышко".
Отметим, сейчас на певицу подписаны 362 тысячи пользователей сети.
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