Известная украинская певица Ирина Билык покорила ярким образом

Артистка обожает экспериментировать с внешностью, пишет Politeka.net. Звезда неоднократно меняла цвет волос и удивляла макияжем.

В этот раз звезда опубликовала в сторис Инстаграм фото, на котором она предстала почти неузнаваемой.

Шикарная артистка позировала в зеленой рубашке, погладив себя по щеке, она выставила указательный палец.

Примечательно, что волосы Ирины были ярко-красными. Несколько прядей длинной челки упали на лицо, прикрыв его часть.

Макияж отлично подчеркнул черты лица певицы. Большие глаза были направлены в сторону, пышные ресницы и темные тени отлично подошли для столь дерзкого образа. Но более всего впечатала яркая помада на губах - последние стали пухлее и выглядели невероятно от блеска.

"Скоро...", - подписала снимок артистка.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, поклонники написали артистке много приятного в личной переписке.

Ранее мы писали, что Ирина Билык с пяти лет покоряет зрителей своим талантом. В столь юном возрасте девочка уже выступала в детском хоре и даже стала солисткой коллектива "Солнышко".

После участия в различных фестивалях, а затем выступлений в составе одной из групп, о певице заговорила вся Украина. В итоге артистка ушла строить сольную карьеру и до сих пор пользуется огромной популярностью.

Отметим, сейчас на певицу подписаны 362 тысячи пользователей сети.

Напомним, 50-летняя Билык показала, каким красавчиком растет ее сын от российского продюсера: "Мой маленький...".

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