Популярний російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як він вчить дітей "поганим словам"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Галкіна у соцмережі.

Так, в акаунті Галкіна з'явились сторіс, на яких він розповідає своїй донці Лізі про свій лук, аж раптом видає слово "халява" та просить дівчинку його не запам'ятовувати, адже це "погане слово".

"Тату, у тебе дуже гарні чобітки!" - говорить донька шоумена Ліза.

"Та ви подивіться, який у мене взагалі ансамбль", - відповів Галкін, а далі почав розповідати про свою шапку, шарф, взуття, куртку та інші речі.

При цьому весь одяг чоловік Пугачової називав на французький манер - "жабо дю палє", "сетребо" і т.д.

"Ось це якась куртка з подарунків, якась халява була. Ой, пробач, це погане слово. Безкоштовно було", - швидко виправився артист.

На опублікованому відео Галкін разом із донькою прогулюється по вулиці в морозну зимову погоду. Вони тепло одягнені, а дівчинка ходить довкола батька та розпитує його про знайдене на землі пір'я.

"То когось ощипали", - відповів він дитині.

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