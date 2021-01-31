Виявляється, все просто

Актриса Ольга Сумська, яка виглядає молодшою за свої роки, продовжує дивувати українців

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз", на яких постала в кабінеті у косметолога. Актриса вирішила розкрити один зі своїх секретів краси.

Так, за словами Ольги, після чергової вистави, вона вирішила пройти особливу процедуру.

"Привіт, мої дорогі! Після вистави я ще встигла відвідати мою прекрасну Інночку... Професіонала! Ось, ми зараз будемо робити RF ліфтинг... Отже, Кропивницький нас зігріває не тільки оплесками, а й процедурами краси", - говорить на кадрах Сумська в передчутті сеансу.

Відзначимо RF ліфтинг - це омолоджуюча терапія, що дозволяє підтримувати шкіру в ідеальному стані, заснована на радіохвильовому методі розігріву глибоких шарів дерми.

На наступних кадрах Ольга постала вже лежачи на кушетці.

"Працює RF, Іночка робить мені радіохвильову терапію, і я завтра буду ще красивіше", - з упевненістю заявила Сумська.



До цього в одному з інтерв'ю актриса поділилася своєю думкою щодо пластичних операцій.

"Я добре ставлюся до хороших фахівців. Я ніколи ще не робила цього. Знаєте, жінки бояться цього. Ми робимо поки все, крім хірургії. Почуття віри не повинно змінювати в хороших, перевірених косметологів", - говорить актриса.

Раніше ми повідомляли, Сумська вразила архівним фото в леопардовому купальнику, позуючи поруч з чоловіком Віталієм Борисюком.

"Романтика... Бердянськ...🌞Ще до Інста... Пробуємо з Віталієм @vitaliyborysyuk перші мобілки🤳 🏻 🤔", - йдеться у підписі.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.