Актриса Ольга Сумська, яка виглядає молодшою за свої роки, продовжує дивувати українців
Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз", на яких постала в кабінеті у косметолога. Актриса вирішила розкрити один зі своїх секретів краси.
Так, за словами Ольги, після чергової вистави, вона вирішила пройти особливу процедуру.
"Привіт, мої дорогі! Після вистави я ще встигла відвідати мою прекрасну Інночку... Професіонала! Ось, ми зараз будемо робити RF ліфтинг... Отже, Кропивницький нас зігріває не тільки оплесками, а й процедурами краси", - говорить на кадрах Сумська в передчутті сеансу.
Відзначимо RF ліфтинг - це омолоджуюча терапія, що дозволяє підтримувати шкіру в ідеальному стані, заснована на радіохвильовому методі розігріву глибоких шарів дерми.
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На наступних кадрах Ольга постала вже лежачи на кушетці.
"Працює RF, Іночка робить мені радіохвильову терапію, і я завтра буду ще красивіше", - з упевненістю заявила Сумська.
До цього в одному з інтерв'ю актриса поділилася своєю думкою щодо пластичних операцій.
"Я добре ставлюся до хороших фахівців. Я ніколи ще не робила цього. Знаєте, жінки бояться цього. Ми робимо поки все, крім хірургії. Почуття віри не повинно змінювати в хороших, перевірених косметологів", - говорить актриса.
Раніше ми повідомляли, Сумська вразила архівним фото в леопардовому купальнику, позуючи поруч з чоловіком Віталієм Борисюком.
"Романтика... Бердянськ...🌞Ще до Інста... Пробуємо з Віталієм @vitaliyborysyuk перші мобілки🤳 🏻 🤔", - йдеться у підписі.
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.
Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.