Оказывается, все просто

Актриса Ольга Сумская, которая выглядит моложе своих лет, продолжает изумлять украинцев

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз", на которых предстала в кабинете у косметолога. Актриса решила раскрыть один из своих секретов красоты.

Так, по словам Ольги, после очередного представления, она решила пройти особую процедуру.

"Привет, мои дорогие! После спектакля я еще успела посетить мою прекрасную Инночку... Профессионала! Вот, мы сейчас будем делать RF лифтинг... Итак, Кропивницкий нас согревает не только аплодисментами, но и процедурами красоты", - говорит на кадрах Сумская в предвкушении сеанса.

Отметим RF лифтинг - это омолаживающая терапия, позволяющая поддерживать кожу в идеальном состоянии, основанная на радиоволновом методе разогрева глубоких слоев дермы.

На следующих кадрах Ольга предстала уже лежа на кушетке.

"Работает RF, Иночка делает мне радиоволновую терапию, и я завтра буду еще красивее", - с уверенностью заявила Сумская.



До этого в одном из интервью актриса поделилась своим мнением насчет пластических операций.

"Я хорошо отношусь к хорошим специалистам. Я никогда еще не делала этого. Знаете, женщины боятся этого. Мы делаем пока все, кроме хирургии. Чувство веры не должно изменять в хороших, проверенных косметологов", - говорит актриса.

Ранее мы сообщали, Сумская впечатлила архивным фото в леопардовом купальнике, позируя рядом с мужем Виталием Борисюком.

"Романтика... Бердянск...🌞Ещё до Инста... Пробуем с Виталием @vitaliyborysyuk первые мобилки 🤳🏻🤔", - говорится в подписи.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.