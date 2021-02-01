Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила зміною зачіски

У свій день народження, який балерина відзначала в ресторані зі звичним розмахом, вона зізналася, що прийняла рішення розлучитися з так званим нареченим. Причому особистості коханого Волочкова так і не розкрила. Відразу після цього Волочкова почала публікувати різні пости, розповідаючи про те, як переживає складний період.

Примітно, що в мережі користувачі Instagram Волочкової не вірять – скандальна особистість була стільки разів замішана в неоднозначних ситуаціях, що багато хто просто впевнені: насправді у балерини нікого і не було, вона просто намагається привернути увагу до себе. У черговій публікації Волочкова вирішила похвалитися своїм перетворенням і новою зачіскою, а щоб уникнути коментарів – приховала доступ до них.

«Я побачила і відчула, що коли відпускаєш ситуацію і людину зі свого життя.., не перестаєш залишатися сама собою, відчуваєш свободу, посміхаєшся, одягаєш перуку і зберігаєш почуття самоіронії, - життя дарує нові фарби!😉 🦢 🌺 ",- позуючи з перукою на голові на знімку, і в сукні з бюстом назовні, повідомляє під постом Анастасія.

Раніше Волочкову на анти-фанатській групі засудили також і за те, що вона вибрала досить сміливий образ з сукнею, декольте якого ледь прикрило її бюст. Причому під час підготовки до зйомок вже в залі налякала Анастасія і другого учасника – Тарзана – скандального чоловіка Наташі Корольової.

"Ювілеєм буде хвалитися на НТВ? ; Травесті діва готова))); а бровішкі то вогонь🔥настільки різні🔥; вона в захваті від себе; я дивлюся Тарзан офонарел від краси такий; Бл.... Брови з різних комплектів!; Зіна з магазину; куди Наташка Корольова дивиться? Оттарзаніт-то ж наша, Вангую !!!! Після 45 до 70, макіяж буде все яскравіше і яскравіше .бабка Їжачка; знову наречена! Вульгарно!!!».

Нагадавши, Волочкова залишилася без нареченого після гучних гулянь і заговорила про цькування: «його фінансовий достаток...».

Як повідомляла Politeka, невгамовна Волочкова блиснула пишними "округлостями" в золотому декольте.

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