Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", вразила відвертим фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 33-річної знаменитості в Instagram.

Фолловери артистки попросили її показати, як вона виглядала в 22-23 роки.

Дімопулос задовольнила таке прохання і показала себе 22-річну. При тому на дуже гарячому фото. Дівчина зображена без одягу під струменями води в душі. Вона дивилася в камеру, злегка відкривши рот.

Виглядає вона на цьому фото воістину чудово. Особливою пікантність знімку надають блискучі на шкірі краплі води.

Також Дімопулос розповіла про свої сильні і слабкі сторони.

Так, до перших вона віднесла вміння любити, сильну енергетику, любов і інтерес до життя і людей, щедрість, почуття гумору і здорову частку самоіронії.

Що стосується слабких сторін, то Санта визнала, що є занадто довірливою і імпульсивною. Також їй властиві зайва прямота, самокопання і самокритика. Крім того, артистка додала, що часто не вірить в себе.

Одкровення Дімопулос супроводила своєю фотографією в чорному купальнику на тлі екзотичних дерев. На знімку вона підняла руки вгору і вхопилася за гілку, представивши погляду глядачів засмаглу спокусливу фігуру.

Нагадаємо, спокуслива Санта Дімопулос обпекла принадами в мокрому бікіні

А ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос з "Танців з зірками" в екстремальному бікіні вразила схожістю з " Амазонкою"

Також Politeka писала, що красуня Санта Дімопулос показала зовсім несхожу на неї дочку