Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", восхитила откровенным фото
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку 33-летней знаменитости в Инстаграм.
Фолловеры артистки попросили ее показать, как она выглядела в 22-23 года.
Димопулос удовлетворила такую просьбу и показала себя 22-летнюю. При том на очень горячем фото. Девушка запечатлена без одежды под струями воды в душе. Она смотри в камеру, слегка приоткрыв рот.
Выглядит она на этом фото поистине восхитительно. Особою пикантность снимку придают блестящие на коже капли воды.
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Также Димопулос рассказала о своих сильных и слабых сторонах.
Так, к первым она отнесла умение любить, сильную энергетику, любовь и интерес к жизни и людям, щедрость, чувство юмора и здоровую долю самоиронии.
Что касается слабых сторон, то Санта признала, что является слишком доверчивой и импульсивной. Также ей свойственны излишняя прямота, самокопание и самокритика. Кроме того, артистка добавила, что часто не верит в себя.
Откровение Димопулос сопроводила своей фотографией в черном купальнике на фоне экзотических деревьев. На снимке она поднялу руки вверх и ухватилась за ветку, представив взору зрителей загорелую соблазнительнуюю фигуру.
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