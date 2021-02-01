Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", восхитила откровенным фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку 33-летней знаменитости в Инстаграм.

Фолловеры артистки попросили ее показать, как она выглядела в 22-23 года.

Димопулос удовлетворила такую просьбу и показала себя 22-летнюю. При том на очень горячем фото. Девушка запечатлена без одежды под струями воды в душе. Она смотри в камеру, слегка приоткрыв рот.

Выглядит она на этом фото поистине восхитительно. Особою пикантность снимку придают блестящие на коже капли воды.

Также Димопулос рассказала о своих сильных и слабых сторонах.

Так, к первым она отнесла умение любить, сильную энергетику, любовь и интерес к жизни и людям, щедрость, чувство юмора и здоровую долю самоиронии.

Что касается слабых сторон, то Санта признала, что является слишком доверчивой и импульсивной. Также ей свойственны излишняя прямота, самокопание и самокритика. Кроме того, артистка добавила, что часто не верит в себя.

Откровение Димопулос сопроводила своей фотографией в черном купальнике на фоне экзотических деревьев. На снимке она поднялу руки вверх и ухватилась за ветку, представив взору зрителей загорелую соблазнительнуюю фигуру.

Напомним, соблазнительная Санта Димопулос обожгла прелестями в мокром бикини

А еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос из "Танців з зірками" в экстремальном бикини поразила сходством с "Амазонкой"

Также Politeka писала, что красотка Санта Димопулос показала совсем непохожую на нее дочь