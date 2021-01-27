Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, поделилась нежным фото с повзрослевшей красавицей-дочерью

Эффектная экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос решила поделиться несколькими солнечными кадрами. Так, артистка опубликовала в Инстаграм фото со своей маленькой дочерью Софией. Как известно, Санта замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, с которым воспитывает сыновей от их предыдущих отношений и дочь, которая появилась на свет совсем недавно.

Кадр с малышкой Софией покорил сеть, ведь Санта показала, как похожа малышка на отца и совсем не похожа на нее саму. В частности, пользователи сети обратили внимание не только на разные лица мамы и дочери, но еще и на цвет кожи. Смуглая Димопулос и светлая белокурая София умилили сеть своими фото.

«Доброе утро! 🤍 Привыкаем к новой реальности 😅 Надо обуваться, одеваться и идти на завтрак, где нет особо выбора и совсем не вкусно 🙈P.S: правда мы как две капли??🤣», - написала Санта.

Пользователи ответили сразу:

«Как это не вкусно?! Менять отель?! 😅; Редкий случай когда светлый ген победил, обе красивые; Так не обыкновенно: у очень красивой кароглазой мамы, очень красивая голубоглазая дочь💙; Папина ксерокопия 🤗от Вас по-моему только носик😂; Что б маме не было обидно - я взяла её пол, а что б папа не обижался - я взяла его внешность😘; Вообще ничего общего🤣. Это же значит какие сильные у папы гены🙊; Зефирка и шоколадка ❤️😊; Кофе с молоком 😊; Папина куколка!❤️».

После победы на «Танцах» Димопулос отметила, как расслабилась и набрала немного лишнего. По словам красотки, худеющим стоит обратить внимание на свою еду в первую очередь.

«Гранола и овсянка – не всегда лучший завтрак. В гранолу часто могут добавлять не самые полезные подсластители, а овсянка полезна только, если вы готовите ее из овса грубого помола. Так что будьте аккуратней. И не забывайте, что только сокращение калорий не поможет вам стать обладателями красивого тела» - сказала Димопулос, которая после вторых родов сбросила более 15 килограмм.

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