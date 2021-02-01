Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала, як доглядає за собою

На фото красуня позує в двох рушниках. Тетяна одним прикрила тіло, а друге намотала на голову. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а на обличчі можна побачити маску. В руках Котова тримала чашку, а другий - масажну кульку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні у мене б'юті-неділя або як я жартую «масочний режим». Буду робити маски, масаж та інші доглядові процедури для обличчя і тіла", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цікаво! А для чоловіків жіночі маски підуть,якщо допустимо поправити колір шкіри не особі потрібно?", "Красиве тіло", "без макіяжу ще красивіше"," як ніби цукерки"," яке круте фото вийшло, ви дійсно чудово виглядаєте", " Мда! На Тетяну подивишся і відразу хочеться близькості".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова показала себе в одній білизні.

Красуня одягла білосніжну напівпрозору білизну, що складається з елегантного мережива. Принади красиво виглядали в ліфчику, через що не можна було відвести погляду. Співачка приспустила ліфчик, що надавало більшого "спека" її знімку.

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