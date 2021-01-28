Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя на отдыхе

На фото Котова позирует в красном бикини, стоя возле стеклянного ограждения с видом на море. Татьяна дополнила образ стильными очками, а рукой взялась за волосы. Модель развернулась боком, хвастаясь подтянутыми ягодицами, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как насчет очередной порции сообщений из рубрики личный директ Котовой", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Какая красивая фигура у тебя, солнце,песочные часики", "Вот у вас фигура очень красивая, всегда мечтала о такой", "Твоя фигура это просто отдельный вид искусства", "Ты как всегда ну просто красотка", "Татьяна, выглядите сногсшибательно! купальник очень вам идет, хоть сзади до конца не разглядишь".

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Так, на опубликованном видео Котова в одном халате, который эффектно приспустила, демонстрирует главную гордость во всей красе. При этом образ красотка решила дополнить элегантным макияжем и укладкой.

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