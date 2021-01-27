Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о бизнесе

На фото Котова позировала в белом полотенце, а в руках держала массажные шарики. Звезда оставила волосы распущенными, а белье решила не надевать. Кадр получился очень зажигательным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Весь прошлый год я углублялась во все процессы, связанные с производством, продажами, логистикой и маркетингом в своих бизнесах. Теперь я могу сказать что почти знаю весь процесс от и до, начиная с производства, заканчивая упаковкой. И недавно наткнулась на высказывание Эдвардса Деминга "Если вы не можете описать то, что сейчас делаете, как процесс, то вы не знаете, что делаете", - написала звезда.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка, как всегда", "Должен знать", "Красавица, замечательная фотография) милая, солнечная девочка", "Очень здорово, что ты серьезно относишься к своему здоровью! Умница", "Шикарная", "Да должен. Но он не робот. Как говорится, должен, но не обязан"."Прекрасная, соблазнительная и милая Татьяна".

Мы писали, что бывшая участница трио ВИА Гра Татьяна Котова приспустила белье, покорив фанатов упругими формами.

Так, на опубликованном снимке Котова позирует, приспустив белье до предела и соблазнительно закинув руку вверх. Глаза красотки при этом были прикрыты повязкой. Поклонников знаменитость избавила от возможности высказаться об идеальном теле кумира, выбросив ролик у себя в карусели Stories.

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