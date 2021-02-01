Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала, как ухаживает за собой

На фото красотка позирует в двух полотенцах. Татьяна одним прикрыла тело, а второе намотала на голову. Звезда дополнила образ стильными очками, а на лице можно увидеть маску. В руках Котова держала чашку, а второй - массажный шарик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня у меня бьюти-воскресенье или как я шучу «масочный режим». Буду делать маски, массаж и другие уходовые процедуры для лица и тела", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Интересно! А для мужчин женские маски пойдут, если допустим поправить цвет кожи не лице нужно?", "Красивое тело", "Без макияжа еще красивей", "Как будто конфетки", "Какое крутое фото получилось, вы действительно замечательно выглядите", "Мда! На Татьяну посмотришь и сразу хочется близости".

Мы писали, что известная модель и певица Татьяна Котова показала себя в одном белье.

Красотка надела белоснежное полупрозрачное белье, состоящее из элегантного кружева. Прелести красиво смотрелись в лифчике, из-за чего нельзя было увести взгляда. Певица приспустила лифчик, что придавало большего "жара" ее снимку.

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