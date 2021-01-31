Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво блиснув фігурою на провокативному фото
48-річний кулінар розмістив новий знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).
Ектор, уважно стежить за своїм зовнішнім виглядом, він вдається до послуг косметолога і регулярно тренується в тренажерному залі. Докладені зусилля позначаються на зовнішньому вигляді ресторатора.
Схоже, сам Хіменес-Браво цілком задоволений тим, як виглядає, тому без сорому демонструє Відверті кадри.
Так, на новому фото суддя "Майстер Шеф" сфотографував себе в дзеркалі. Торс він вирішив показати повністю оголеним, щоб краще було видно накачані м'язи.
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Але на цьому Ектор не зупинився. Вирішивши зробити фото більш гарячим, він розстебнув гудзик на джинсах.
На фото він додав емоджі "Здивування" і "Вибух мозку".
Нагадаємо, раніше Ектор показав, як сам любить відпочивати. Судячи з опублікованих кадрів, він вважає за краще літній відпочинок. Зокрема, ресторатор показав знімки на тлі водоспаду і на пляжі.
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