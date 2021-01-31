Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво блиснув фігурою на провокативному фото

48-річний кулінар розмістив новий знімок на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

Ектор, уважно стежить за своїм зовнішнім виглядом, він вдається до послуг косметолога і регулярно тренується в тренажерному залі. Докладені зусилля позначаються на зовнішньому вигляді ресторатора.

Схоже, сам Хіменес-Браво цілком задоволений тим, як виглядає, тому без сорому демонструє Відверті кадри.

Так, на новому фото суддя "Майстер Шеф" сфотографував себе в дзеркалі. Торс він вирішив показати повністю оголеним, щоб краще було видно накачані м'язи.

Але на цьому Ектор не зупинився. Вирішивши зробити фото більш гарячим, він розстебнув гудзик на джинсах.

На фото він додав емоджі "Здивування" і "Вибух мозку".

Нагадаємо, раніше Ектор показав, як сам любить відпочивати. Судячи з опублікованих кадрів, він вважає за краще літній відпочинок. Зокрема, ресторатор показав знімки на тлі водоспаду і на пляжі.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф «Ектор Хіменес-Браво влаштував гарячі танці, засвітивши свої рельєфи:" О, Боже, який...»

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував незвичайною зовнішністю на дитячому фото: "Вау!"

Також Politeka писала, що повністю роздягнений Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пішов по стопах Тарзана: "що робить карантин з людьми»