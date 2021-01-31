Відома актриса Ольга Куриленко, яка стала новою дівчиною Бонда, показала себе в сміливому образі
На фото Куриленко позує в" Невидимій " сукні, яка нічого не приховала. Дівчина зібрала волосся в косу, а сиділа на дивані. Ольгу зовсім бентежив наряд, красуня впевнено виглядала в кадрі. Знімок вийшов дуже гарячим і запальним, адже актриса виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Неділя - для відпочинку!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ооооо, така красива картинка"," фантастичне фото"," чудова"," це просто богиня"," неймовірна"," приголомшливі видовищні чудові громові просто буквально красиві жінки"," принадність", " я хочу це. Але у мене робота в неділю", "щасливої неділі, приємне видовище", "чудовий спосіб розслабитися по неділях".
Ми писали, що відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, здивувала старовинними знімками.
Цього разу модель опублікувала кадри з фільму "шукач води", в якому вона знімалася разом з Расселом Кроу.
Фото були на вигляд дуже старовинними, що і потрібно було для фільму. На кадрах Куриленко позувала разом з чоловіком і сином, а також можна її помітити у весільній сукні.
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