Актриса Ольга Сумська показала, як виглядає її ранкова пробіжка
Як передає Politeka.net, відео артиста опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
54-річна актриса не перестає дивувати українців своєю зовнішністю. Сумська виглядає набагато молодше своїх років і, можливо, однією з причин цього є заняття спортом.
"Всім доброго ранку. Вийшла на пробіжку в Кропивницькому, а тут ожеледь. Швидкість невелика, але користь є", - поділилася актриса.
Раніше Сумська опублікувала кадри в "сторіз", на яких постала в кабінеті у косметолога. Актриса вирішила розкрити один зі своїх секретів краси.
Так, за словами Ольги, після чергової вистави, вона вирішила пройти особливу процедуру.
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Також ми повідомляли, що зірка поділилася архівним кадром, на якому позувала в леопардовому купальнику, який вигідно підкреслив всі її достоїнства. Її образ доповнили коричнева кепка, сонцезахисні окуляри і сережки-кільця.
Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.
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Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.