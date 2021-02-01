Актриса Ольга Сумська показала, як виглядає її ранкова пробіжка



Як передає Politeka.net, відео артиста опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

54-річна актриса не перестає дивувати українців своєю зовнішністю. Сумська виглядає набагато молодше своїх років і, можливо, однією з причин цього є заняття спортом.

"Всім доброго ранку. Вийшла на пробіжку в Кропивницькому, а тут ожеледь. Швидкість невелика, але користь є", - поділилася актриса.





Раніше Сумська опублікувала кадри в "сторіз", на яких постала в кабінеті у косметолога. Актриса вирішила розкрити один зі своїх секретів краси.

Так, за словами Ольги, після чергової вистави, вона вирішила пройти особливу процедуру.

Також ми повідомляли, що зірка поділилася архівним кадром, на якому позувала в леопардовому купальнику, який вигідно підкреслив всі її достоїнства. Її образ доповнили коричнева кепка, сонцезахисні окуляри і сережки-кільця.

Нагадаємо, що підрослу онуку Ольги Сумської показали в мережі, рідкісне фото.

Також Politeka писала, що пишногруда дочка Ольги Сумської розстебнула блузку і звела з розуму розкутим чином.

Як Politeka повідомляла, що пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються.