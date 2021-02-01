В Україні очікується новий пік захворюваності COVID-19

Крім того, в Україні можна буде спостерігати результати накладення додаткових обмежень в період так званого "січневого локдауну".

Про це попередила лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України Людмила Мухарська, передає РБК-Україна.

"Я думаю, що треба дочекатися певного інкубаційного періоду - 14 днів - і тоді ми побачимо, як складається ситуація після обмежувальних заходів, після локдауну. Те, що зростання буде, зрозуміло. Наскільки великим воно буде, залежить від поведінки людей, тому що вони повинні дотримуватися протиепідемічні заходи", - вважає лікар.

Вона підкреслила, що власники закладів, яким вже дозволено працювати, також повинні дотримуватися всіх необхідних протиепідемічних норм і заходів. Якщо всі будуть їх дотримуватися, то зростання буде більш-менш невеликим. Якщо ні - можливе, більш істотне зростання.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 1 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 103,5 млн осіб. За минулий день виявили 395 465 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,2 млн пацієнтів.

При цьому одужали – 75,1 млн. найбільше хворих-19 вчора зафіксували в США – 107 тис., Бразилії – 27 тис. і Британії – 21 тис.

Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

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