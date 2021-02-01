В Украине ожидается новый пик заболеваемостью COVID-19

Кроме того, в Украине можно будет наблюдать результаты наложения дополнительных ограничений в период так называемого "январского локдауна".

Об этом предупредила врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что надо дождаться определенного инкубационного периода - 14 дней - и тогда мы увидим, как складывается ситуация после ограничительных мер, после локдауна. То, что рост будет, понятно. Насколько большим он будет, зависит от поведения людей, потому что они должны соблюдать противоэпидемические мероприятия", - считает врач.

Она подчеркнула, что владельцы заведений, которым уже разрешено работать, также должны соблюдать все необходимые противоэпидемические нормы и мероприятия. Если все будут их соблюдать, то рост будет более или менее небольшим. Если нет - возможно, более существенный рост.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,5 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.