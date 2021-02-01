Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, чому пропала з мережі

Несподіване відео артистка виклала у себе в Instagram в розділі "сторіз", передає Politeka.net

Мішина зізналася, що погано себе почувала, тому не виходила на зв'язок з фоловерами.

"Вчора якось дуже паршиво себе почувала. Сьогодні вже легше. Загалом поки переробила всі справи, тільки до вечора згадала, що я ще й блогер, уявляєте, які дивовижні можливості підносить доля життя і Всесвіт?» - розповіла Ксенія.

Мішина записала відео в простому домашньому вигляді. Волосся вона собра в хвіст і прредпочла не наносити яскравий макіяж. На дівчині була надіта обтягуюча Бежева майка, що підкреслює її пишні форми.

Можна помітити, що Ксенія виглядала зблідлий.

Мішина вибачилася перед фоловерами за те, що так раптово «пропала». Вона зазначила. Що відчуває перед ними відповідальність.

Відзначимо, раніше "Холостячка" розповідала, що для підтримки свого в хорошій формі приймає вітаміни. Вона зазначила, що так допомагаємо імунітету. Мішина зізналася, що приймає вітаміни C, D3 і Цинк.

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