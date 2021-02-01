Українська співачка Настя Каменських, дружина репера Потапа, зізналася, як переживає втрату батька і розповіла про головний урок

Як пише Politeka.net, артистка поділилася одкровенням в ефірі передачі "Ранок з Україною".

Каменських зізналася, що основне, чому її навчили батьки – це любити.

"Мої батьки навчили мене любити, показали, що таке любов. Я з дитинства бачила між ними любов, пристрасть. Вони завжди були як хлопчик і дівчинка, а не як чоловік і дружина. Мій тато завжди говорив: "все неважливо – ні гроші, ні кар'єра. Найголовніше - це сонячний удар, який ти відчуєш від своєї любові", - розповіла артистка.

І вона зазначила, що змогла це відчути.

"У мене є мій чоловік, моя підтримка, моя любов", - підсумувала вона.

Разом з тим вона зізналася, що невеликі розбіжності з Потапом у неї бувають, хоча до серйозних сварок не доходить.

Каменських розповіла, що після смерті батька захотіла жити ще більше.

"Життя таке швидке, оп і все. Мені після того, як тата втратила, мені ще захотілося більше жити, ще стало цікавіше, тому, що я розумію, що ось так, хлоп і взагалі... " - розповіла співачка на радіо NRJ.

Каменських також додала, що за допомогою своєї нової пісні змогла ще раз сказати батькові, як його любить.

"Мій тато завжди був дуже веселою людиною, і я точно знаю, що якби він був зараз тут, він би сказав: «Ні, не відміняй». Вона йому дуже подобалася. Він знав, що в зйомці брала участь моя мама. Він дуже чекав. Так склалося, що у Всесвіту були свої плани. Але я знаю, що він все одно побачить, почує. І він завжди буде з нами", - додала Настя.

Нагадаємо, що убита горем Каменських показала свою маму, раптово стала вдовою: "Настя, мої співчуття...".

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