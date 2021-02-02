Відома модель Кортні Кардаш'ян разом з подружкою показали, як виглядає ідеал
На фото Кортні разом з подружкою стояли спиною до камери. Дівчата були в бікіні і хвалилася пишними сідницями. Красуні задерли голови, захоплюючи довгою волосся, які моделі наростили. На останньому знімку подружки вже позували в профіль, повернувшись обличчям до камери. Кадри вийшли цікавими і запальними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Подвійні неприємності", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 2 мільйони лайків і написали коментарі:
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"Кінець", "гаряче", "так", "королеви", "відмінно виглядають", "Кортні, ти восьме диво світу"," я безумовно виберуся з дому з моєю улюбленою музикою"," Моя принцеса Діснея"," Кортні, ти моя улюблена Мінні"," дитинко в коричневому бікіні"," а їй 41 рік, пудинг з авокадо повинен бути чарівним","Просто красиво".
Ми писали, що знаменита американська модель Кортні Кардашьян похвалилася гламурним відпочинком в басейні зі своєю зірковою молодшою сестрою Кендалл Дженнер.
На фото можна побачити, як 41-річна красуня відпочиває на сонці зі своєю 25-річною сестрою.
Нагадаємо, що вагітну Кортні Кардашьян в бікіні застали зненацька
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