Український хореограф та екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася дуже особистим зізнанням

Танцівниця досить відверто розповідає про своє життя в соцмережі. Цього разу вона назвала ключові події і свої рішення, які зіграли ключову роль, передає Politeka.net.

Одкровення вона супроводила вражаючими фото, на яких відображена в тілесного кольору купальнику для танців. Гвоздьова приймала різні пози, демонструючи пластичність і граціозність.

«З особистого досвіду хочу розповісти вам, де б я була зараз, якби...

1. Що якби в Дніпропетровську в школі до нас не зайшли хлопці з профорієнтації КНУКІЙ

2. Що, якби в 20років я не ризикнула і не переїхала до Києва на ПМЖ

3. Що, якби я не пішла на кастинг "Танцюють всі-2" підтримати подругу

4. Що якби я не сіла в метро на станції "Лісова"

5. Що якби не загинув мій тато", - вирішила поміркувати хореограф.

Гвоздьова прийшла до висновку, що якби не всі ці події, то її життя було б зовсім іншим.

"...зараз я жила б у Дніпропетровську, швидше за все була б дипломатом і працювала б на чиїйсь фірмі, не вийшла б заміж і не мала б таких чудових дітей і не намагалася стати кращою дочкою для свого батька, якою він міг би пишатися»,-розповіла вона.

Гвоздьова зазначила, що часом їй було дуже важко, але завдяки своїм рішенням і зусиллям вона домоглася того життя, якого хотіла, і зараз ні про що не шкодує.

"Отже, аналізуючи результат можу сказати що я щаслива і задоволена собою, адже у мене є: коханий чоловік, двоє прекрасних дітей; улюблена робота (студія моя, тв проекти, викладання в КНУКіМ, майстер-класи, фестивалі і мн. Д); житло, машина, гроші, статус; і ви, мої дорогі Передплатники, які мотивуєте мене завжди йти вперед. У мене є все. Варто тільки захотіти і повірити в себе», - підкреслила Ілона.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" зважилася на відчайдушне зізнання про дітей

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