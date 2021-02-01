Відома модель Емілі Ратаковскі, показала себе в найгарячішому образі

На фото Емілі позувала в прозорому вбранні і без білизни. Дівчина зайшла в море по пояс, а волосся залишила розпущеним, взявшись за них руками. Ратаковскі дивилася в камеру і не соромилася своїх форм, хвалячись вишуканими вигинами. Кадр вийшов дуже цікавим і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі модель лежала на дерев'яному мосту. Емілі була в прозорій сукні і без білизни, частково показавши бюст в декольте. Волосся у Ратаковскі залишилися розпущеним, а дивилася зірка в камеру.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я люблю тебе, яка ти красива"," вона красива кішка"," ти мені подобаєшся тут"," Кайлі Дженнер схожа на тебе", " Ой, ти пахви поголила? Більше не феміністка?", "Мокра Ратаковскі закрутила голову видом в прозорому вбранні: "У таку легко закохатися", "Кендалл, коли їй 30", "ви так захоплюєте".

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Так, 29-річна модель Емілі Ратаковскі вирішила побалуватися у ванній, і все зняла на свій телефон.

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