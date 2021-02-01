Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної Олександр Еллерт похвалився новою зачіскою

Як передає Politeka.net, нову стрижку він показав на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіс.

"Знаєте, де я вчора пропадав? Чому мене не було в сторіс? Тому що я робив собі нову стрижку. Як у "космосу" в "бригаді", так?",- каже коханий Мішиної.

Але тут в розповідь Еллерта втрутився його друг, який також брав участь в шоу "Холостячка" Андрій Рибак.

"Та ніхто не помітив, що ти пропадав", - сказав він. При цьому обидва товариші почали сміятися.

Далі Еллерт вирішив похвалитися своєю зачіскою ще й за кермом машини.

"Я спеціально зняв лобове скло з машини. Їжджу, щоб вітром укладання ось так цілий день трималася», - пожартував обранець "Холостячки".

При цьому він визнав. що з новою зачіскою помітніше стала його сивина, і додав, що когось це дивує.

Відзначимо, нещодавно з'ясувалося, що Ксенія Мішина і Александ Еллерт були знайомі ще до проекту «Холостячка». Вони познайомилися на програмі" інтуїція", яка виходила на каналі СТБ.

На шоу" Інтуїція " Мішина і Еллерт були запрошені в якості друзів, учасників Тіни Кароль і Євгена Кошового.

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