Відома українська співачка Ірина Білик згадала себе в іншому іміджі

Артистка любить експериментувати із зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка неодноразово змінювала колір волосся.

Цього разу співачка згадала в сторіс Instagram один зі своїх старих постів, на фото якого вона позувала з рудим волоссям. Коротка стрижка з довгою чолкою виглядали ефектно.

"А ви проголосували б за мене, якби я балотувалася на пост президента нашої країни?", - було підписано селфі.

Зірка запропонувала проголосувати своїм шанувальникам - "так/ні".

Варто відзначити, що даний пост був опублікований ще першого лютого 2019 року. За цей час публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"А чому б і ні!", "Ні! Краще співайте", " звичайно ні!!!!! Ти ж артистка прекрасна, а не політик брехливий, кінчений і підступний!", "Так, ви смілива", "так, Іру в президенти", - написали тоді підписники артистки.

Раніше ми писали, що Ірина Білик виступає з п'яти років. У такому юному віці дівчинка вже співала в дитячому хорі і навіть стала солісткою колективу "Сонечко".

Після участі в різних фестивалях, а потім виступів у складі однієї з груп, про співачку заговорила вся Україна. У підсумку артистка пішла будувати сольну кар'єру і досі користується величезною популярністю.

Співачкою захоплюються, а тексти її пісень співають різні артисти.

Нагадаємо, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів:"мені не шкода".

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