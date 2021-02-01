Відома українська співачка Ірина Білик згадала себе в іншому іміджі
Артистка любить експериментувати із зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка неодноразово змінювала колір волосся.
Цього разу співачка згадала в сторіс Instagram один зі своїх старих постів, на фото якого вона позувала з рудим волоссям. Коротка стрижка з довгою чолкою виглядали ефектно.
"А ви проголосували б за мене, якби я балотувалася на пост президента нашої країни?", - було підписано селфі.
Зірка запропонувала проголосувати своїм шанувальникам - "так/ні".
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Варто відзначити, що даний пост був опублікований ще першого лютого 2019 року. За цей час публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"А чому б і ні!", "Ні! Краще співайте", " звичайно ні!!!!! Ти ж артистка прекрасна, а не політик брехливий, кінчений і підступний!", "Так, ви смілива", "так, Іру в президенти", - написали тоді підписники артистки.
Раніше ми писали, що Ірина Білик виступає з п'яти років. У такому юному віці дівчинка вже співала в дитячому хорі і навіть стала солісткою колективу "Сонечко".
Співачкою захоплюються, а тексти її пісень співають різні артисти.
Нагадаємо, 50-річна Ірина Білик засліпила виглядом в оточенні молодих красенів:"мені не шкода".
Також Politeka писала, що 50-річна Білик в епатажному вбранні запалила біля ялинки зі спекотною красунею: згадала молодість.